Negocjacje w sprawie wspólnego startu do Senatu trzech ugrupowań trwały od kilku tygodni. W połowie sierpnia udało się ogłosić nieformalne porozumienie. Idea jest taka, by partie opozycyjne nie wystawiały konkurujących ze sobą kandydatów. Wybory do Senatu odbywają się bowiem w jednomandatowych okręgach, więc rozproszenie głosów opozycji wzmacnia kandydata PiS.

Kasprzak kontra Ujazdowski w Warszawie

Dopilnowanie paktu we wszystkich 100 okręgach nie jest łatwe, bo wystarczy, że niezależny kandydat zbierze 2 tys. podpisów i zarejestruje swoją kandydaturę.