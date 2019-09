„Okręg lubelski z liderem listy Jakubem Kuleszą rekordowe - 16 tys. podpisów, okręg bydgoski z liderem Marcinem Sypniewskim -11,5 tys. podpisów” - chwali się na Facebooku Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Podobną liczbę popierających znalazła w okręgu chełmskim.

Komitety mają czas na rejestrację list kandydatów do północy 3 września. Kodeks wyborczy wymaga, by listę do Sejmu poparło co najmniej 5 tys. osób na stałe mieszkających w danym okręgu, a kandydata do Senatu - 2 tys.