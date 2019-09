Delegacje z ponad 40 krajów zjechały do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. – Jesteście ojczyzną bohaterów, nikt nie walczył dzielniej – mówił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że we współczesnej Europie są kraje, które używają siły, zmieniają granice, a pobłażanie wobec nich przypomina pobłażanie wobec Hitlera.



W ostatniej chwili wizytę w Polsce odwołał prezydent USA Donald Trump. Wobec nieobecności przywódców Francji i Wielkiej Brytanii to prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i kanclerz Angela Merkel, która dołączyła w ostatniej chwili, nadali światową rangę uroczystości.