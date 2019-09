Zdaniem arcybiskupa II wojna światowa to upadek ówczesnej cywilizacji. "Nie wolno zapominać, że doprowadziło do tego odwrócenie się od chrześcijańskich korzeni Europy i od prawa naturalnego, które szanuje życie każdego człowieka".

Była to "jedna z największych w historii klęsk i dramatów ludzkości, bo dwie ateistyczne i antychrześcijańskie ideologie: narodowego i międzynarodowego socjalizmu, odrzuciły Boga i jego piąte przykazanie Dekalogu: Nie zabijaj".

“Nasi wrześniowi agresorzy sprzed 80 lat należeli do światowej czołówki aborcyjnej i eutanazyjnej XX stulecia.

Dodał, że jednym z głównych założeń niemieckich władz okupacyjnych była eksterminacja księży - ostoi polskości. "Niemieckim represjom zostało poddanych ponad 6 tys. księży. Blisko 3 tys. z nich zginęło. Ginęli nie tylko w Dachau czy Auschwitz, ale także w swoich parafiach, bo nie chcieli opuścić ludzi. Żadna inna grupa społeczna nie poniosła - proporcjonalnie do swojej liczby - tak wysokich strat jak polskie duchowieństwo" - podkreślił przewodniczący Episkopatu.

Abp Stanisław Gądecki zaznaczył, że pamięć o wydarzeniach sprzed 80 lat powinna być dla dzisiejszych chrześcijan wezwaniem do troski o drugiego człowieka i modlitwy o pokój. W rocznicę wybuchu II wojny światowej we wszystkich kościołach odbędą się modlitwy w tej intencji.