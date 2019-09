Według Wallersteina mamy obecnie do czynienia z początkiem końca kapitalizmu, który przekształci się za kilkadziesiąt lat w nową formację społeczną. Polityka świata zachodniego przez ostatnie 500 lat opierała się na podbijaniu nowych terenów w celu pozyskania tanich pracowników i surowców oraz znalezienia nowych rynków zbytów. Ale już skończyły się możliwości ekspansji, a biedne kraje Południa (peryferie) domagają się sprawiedliwego podziału zasobów. Spotyka się to ze sprzeciwem bogatych krajów Północy, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, próbujących zachować pozycję hegemona, co spowoduje nasilenie konfliktów.

"Kryzys potrwa jeszcze 20, 30, może 40 lat. Będzie chaos i gwałtowne wstrząsy w stosunkach międzynarodowych i gospodarce. Szczegóły są całkowicie nieprzewidywalne i wynik jest nieprzewidywalny" - mówił prof. Wallerstein dziennikarzowi "Wyborczej" Adamowi Leszczyńskiemu w 2012 r. Pełen tekst wywiadu zatytułowanego "Koniec świata Ameryki" można przeczytać tutaj.