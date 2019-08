Skandal ujawnił portal tvn24.pl, a potem jego magazyn „Czarno na białym”. Wg ustaleń stacji Pegasus, który jest obecnie najdoskonalszym narzędziem inwigilacji, jest w posiadaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego od niemal dwóch lat.

System został stworzony do walki z terroryzmem, ale najchętniej używają go służby państw autorytarnych do walki z opozycją i organizacjami pozarządowymi. Jest praktycznie nie do wykrycia przez urządzenia zapobiegające inwigilacji. Specjaliści, z którym rozmawiał tvn24.pl, tłumaczą, że przez Pegasusa obsługujący go funkcjonariusze są w stanie „włamać się na dowolny smartfon, dowolnej sieci i z dowolnymi zabezpieczeniami”.