Tusk był przesłuchiwany przez komisję 17 czerwca 2019 r. Batalia o protokół z tego przesłuchania trwa od chwili, gdy były premier dostał go do podpisania. Stwierdził, że w kilkunastu miejscach wpisano coś, czego nie powiedział. Dokument był poprawiany, ale Tusk ostatecznie go nie podpisał. Dalej twierdzi, że są w nim fragmenty, w których jego wypowiedzi są naciągane.

Jeden ze spornych akapitów znajduje się na str. 79. To moment, gdy Tusk jest szczegółowo dopytywany, czy jako premier miał wiedzę na temat procederu wyłudzania zwrotu VAT w różnych branżach i przerzucania się mafii VAT-owskich na kolejne dziedziny gospodarki - paliwa, stal, telefony komórkowe itd.