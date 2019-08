"Rząd przyjął i skierował do Sejmu projekt ustawy obligującej m.in.: premiera, ministrów, posłów, senatorów, prezesów TK, NSA i SN do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków, dzieci, osób pozostających we wspólnym pożyciu. Zrealizowaliśmy naszą zapowiedź." - napisał na Twitterze wicepremier Jacek Sasin.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że "zawarta w projekcie ustawy propozycja, aby oświadczenie o stanie majątkowym osób piastujących ww. funkcje publiczne obejmowało również informacje o stanie majątkowym osób im najbliższych, podyktowana jest potrzebą eliminacji ewentualnych, nieuzasadnionych podejrzeń kierowanych w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne i służyć ma potwierdzeniu – również w wyniku badania oświadczeń o stanie majątkowym przez naczelników urzędów skarbowych – iż źródła pochodzenia uzyskanego majątku nie budzą wątpliwości.