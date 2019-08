Trump na konferencji prasowej powiedział, że rozmawiał już o tym z Andrzejem Dudą. Prezydent USA twierdzi, że swoją wizytę "przekłada", ale nie podaje konkretnego terminu. Ma go ustalić w najbliższej przyszłości.

- Naszym największym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych współobywateli. Robię to po to, by zapewnić, że wszystkie wysiłku rządu federalnego są skoncentrowane na nadciągającym huraganie. To bardzo ważne, żebym został. Huragan wygląda na bardzo poważny. Dlatego poleci Mike Pence.