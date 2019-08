Porażenie paralizatorem, a potem powieszenie - to zdaniem mec. Romana Giertycha prawdopodobny przebieg wydarzeń, do których doszło w celi aresztu na Białołęce w nocy z 1 na 2 sierpnia 2019 r. Do takich wniosków adwokat doszedł po przesłuchaniu lekarzy medycyny sądowej: Wojciecha Sadowskiego i Agnieszki Dąbkowskiej, którzy we wtorek składali zeznania w prokuraturze badającej śmierć boksera Dawida Kosteckiego.

Ślady od paralizatora?

Sadowski razem z prok. Wojciechem Kapuścińskim jako pierwsi dokonali oględzin zwłok.