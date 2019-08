W 2012 r., jeszcze w poznańskiej redakcji „Wyborczej”, przeprowadziłam wywiad z Leszkiem Zawilskim. Zatytułowaliśmy go „I Bóg zesłał geodezję”, bo ten świecki katecheta poszedł na studia, by zyskać uprawnienia do nauki nie tylko religii, ale też przedmiotów zawodowych, z geodezją na czele. W zespole szkół, w którym wówczas pracował, mieli już wtedy poważny problem ze znalezieniem specjalistów. Zawodowców uczyli głównie emeryci. Zawilskiego do zdobycia nowej specjalizacji zachęciła zdesperowana dyrektorka.