Listy kandydatów do parlamentu muszą być zgłoszone do północy we wtorek 3 września. Żeby startować w kraju, komitety muszą mieć komplet podpisów przynajmniej w 21 z 41 okręgów. Z każdego muszą dostarczyć do PKW 5 tys. podpisów.

W Warszawie jedynką na liście KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy ma być lider Bezpartyjnych, prezydent Lubina Robert Raczyński. Na 5 tys. podpisów wciąż brakuje w stolicy tysiąca.

– A nawet dwóch. Musimy mieć ich więcej, by nie było żadnych kłopotów z rejestracją – mówi Grzegorz Wysocki, koordynator komitetu na Mazowszu.