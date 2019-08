„Bez wsparcia medialnego leżymy. Atakują nas, zbierają haki, nagłaśniają to w mediach itp. My musimy współdziałać. Kierownictwo MS [Ministerstwa Sprawiedliwości] rzecznicy krajowi, wydz[iał] wewnętrzny z PK [Prokuratury Krajowej] IPN + ludzie znikąd jak nasza trójka (Emi, Tomek i ja) Nikt nie wie poza naszym gronem, że jesteśmy we troje, by sprawy szły do publicznej wiadomości” – tak we wrześniu 2018 r. pisał na komunikatorze Signal sędzia Arkadiusz Cichocki, prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach i jeden z żołnierzy „dobrej zmiany” w sądownictwie (we wszystkich cytowanych wpisach zachowujemy pisownię oryginalną).