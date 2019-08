Wykaz lotów o najwyższym statusie HEAD wicemarszałka Senatu (a w przeszłości marszałka) Bogdana Borusewicza opublikowała Kancelaria Senatu. Wynika z niego, że w czasie swojej ośmioletniej kadencji w latach 2006-15 odbył on m.in. 89 lotów zagranicznych. W 12 z nich brała udział jego córka Kinga. Są to m.in. loty do Grecji, Arabii Saudyjskiej, na Cypr i do Chile.

Taki sam status miały loty marszałka Marka Kuchcińskiego do Rzeszowa, w których uczestniczyła jego rodzina. zrezygnował ze stanowiska.