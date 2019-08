1 ZDJĘCIE Sławomir Broniarz w Centrum Partnerstwa Społecznego '' Dialog '' (Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta)

Atmosfera pracy w szkole jest naprawdę zła. Wynika to również z tego, co się działo w czasie strajku i po nim, z wypowiedzi polityków i ministrów. Do tego dochodzi fatalna sytuacja ekonomiczna nauczycieli - mówi Sławomir Broniarz.