Sześciu sędziów, którzy w zeszłym roku mieli organizować hejt na pierwszą prezes Sądu Najwyższego, inicjując wysyłanie do niej obraźliwych kartek, idzie do sądu i żąda 10 mln zł zadośćuczynienia. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki stwierdza, że Zbigniew Ziobro nic nie wiedział o tym, co dzieje się w jego ministerstwie.