- Decyzja o odwołaniu z delegacji wchodzi w życie od dziś, co oznacza, że sędzia Cichocki nie będzie już dłużej orzekać w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach - mówi Onetowi jego rzecznik, sędzia Robert Kirejew. - Decyzja ta, podpisana osobiście przez ministra Zbigniewa Ziobro dotarła do sądu dziś rano, najpierw faksem, potem drogą tradycyjną. Minister nie podał żadnego uzasadnienia, była to tzw. decyzja dyskrecjonalna. Oznacza ona, że pan sędzia Cichocki powinien teraz wrócić do orzekania w SO w Gliwicach - mówi Onetowi sędziaKirejew.