Od 1 do 15 września ZNP przeprowadzi sondaż wśród nauczycieli. To oni mają wybrać formę, którą przyjmie ich protest w najbliższych tygodniach. Na tej podstawie ostateczną decyzję podejmie ZNP, którego prezydium spotka się 16 września. Sondaż wśród nauczycieli to nie to samo, co referendum strajkowe.

- Zależy nam na tym, żeby nauczyciele czuli się wysłuchani i czuli, że to ich decyzja – mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Jeśli do strajku miałoby dojść, to najwcześniej w październiku.