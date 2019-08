4 ZDJĘCIA Adrian Zandberg na konwencji programowej Lewicy, Warszawa, 24.08.2019 (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

"Łączy nas przyszłość" - to hasło Lewicy na wybory parlamentarne 2019. Główne kwestie to polityka zdrowotna, klimatyczna i mieszkaniowa. Lewica zapowiada też likwidację Funduszu Kościelnego, liberalizację przepisów antyaborcyjnych oraz powszechny dostęp do in vitro. Konwencję programową Lewicy przerwał alarm przeciwpożarowy.