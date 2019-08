Gersdorf: Minister Ziobro jest tak sprawny...

- Wstrząśnięta to mało powiedziane. Jestem przerażona. Hejt w stosunku do mnie był ogromny, ale nigdy bym nie zakładała, że to zmasowana akcja - powiedziała w rozmowie z "Wyborczą" pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf.

Pytana, czy wyobraża sobie, że Zbigniew Ziobro będzie nadzorował śledztwo w sprawie swojego resortu jako prokurator generalny, stwierdziła, że to "rozdwojenie jaźni".

- Tak jak on kiedyś żądał dymisji ministra sprawiedliwości, tak i ja już dawno oczekiwałabym, że się poda do dymisji.