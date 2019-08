Sondaż opublikowała Polska Agencja Prasowa. Przeprowadzono go między 9 a 14 sierpnia. To oznacza, że nie pokazuje on jeszcze wpływów afery w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale efekty afery Air Kuchciński - już tak. Data przeprowadzenia sondażu miała również wpływ na to, że osobno zbadano poparcie dla Kukiz'15 i PSL, które ogłosiły wspólny start jako Koalicja Polska.

Kukizowcy mają 6 proc. poparcia, a ludowcy 5. Pod progiem jest Konfederacja z wynikiem 3 proc.

PiS notuje poparcie na poziomie 38 proc., druga jest Koalicja Obywatelska z 26 proc.