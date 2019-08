„Wyborcza” jest w posiadaniu screenów zamkniętej grupy Kasta utworzonej już pod koniec 2016 r. na komunikatorze WhatsApp. Grupa powstała już półtora roku przed akcją słynnej „Emi” opisaną przez Onet, która polegała na oczernianiu krytyków zamachu na sądownictwo.

Herszt na czele

Aktywnym uczestnikiem Kasty była osoba o nicku „MS II”. Według naszego informatora to Łukasz Piebiak, były już wiceminister sprawiedliwości. Inni uczestnicy grupy nazywali go „Hersztem”. W środę został zwolniony z ministerstwa, gdy wyszło na jaw, że to on wspierał „Emi” w jej hejterskich akcjach.