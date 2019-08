1 ZDJĘCIE Jarosław Kaczyński; Zbigniew Ziobro (SŁAWOMIR KAMIŃSKI/Agencja Gazeta)

Nerwowe dymisje Łukasza Piebiaka i Jakuba Iwańca w Ministerstwie Sprawiedliwości to zasłona dymna, by jak najdłużej chronić szefa resortu Zbigniewa Ziobrę. Bo to podlegli mu ludzie stworzyli hejterską siatkę atakującą sędziów. Wiele wskazuje na to, że ich szef miał informacje o procederze zbierania haków na politycznych przeciwników.