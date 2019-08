Przejęcie Krajowej Rady Sądownictwa było jednym z elementów reformy Zbigniewa Ziobry. Nowe przepisy wygasiły kadencje sędziów, którzy do tej pory w niej zasiadali. Ich następców wybrali już nie sędziowie, ale Sejm.

By wystartować w wyborach do Rady, trzeba było uzyskać poparcie co najmniej 25 sędziów. Pełną wiedzę o tym, kto poparł członków KRS, mieli urzędnicy Sejmu z marszałkiem Markiem Kuchcińskim na czele oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Od 1,5 roku nie chcą jednak ujawnić informacji.