Piotr Müller ogłosił to w porannej rozmowie z "Rzeczpospolitą". Decyzję podjął minister Zbigniew Ziobro. Oznacza to, że Iwaniec nie będzie już pracował w resorcie i powinien teraz wrócić do orzekania w sądzie. Rzecznik ministerstwa Jan Kanthak dodał, że Ziobro zwrócił się do rzecznika dyscyplinarnego "o natychmiastowe wszczęcie postępowania w tej sprawie".

To efekt artykułu w Onecie. Portal opublikował we wtorek wieczorem drugą część swoich ustaleń w sprawie hejtu dotyczącego Krystiana Markiewicza, szefa zwalczanego przez władzę stowarzyszenia sędziów Iustitia.