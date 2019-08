- Pan premier poprosił o wyjaśnienia pana ministra, czekamy na nie. Dzisiaj muszą one być złożone - powiedział wcześniej w TVP 1 rzecznik rządu Piotr Mueller.

- Dymisja to jest zawsze narzędzie, które może dotykać każdego ministra, bez względu na to, czy pojawiają się takie artykuły, z różnych przyczyn. Ale na tym etapie jest za wcześnie, aby takie twierdzenie głosić, bo pan minister musi się odnieść do tego, co wczoraj Onet napisał - dodał rzecznik.

Po kilku godzinach rzecznik spotkał się z dziennikarzami: - Najpierw musimy stwierdzić, czy tak rzeczywiście była.