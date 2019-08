Rozmowa z Adamem Piechnikiem, ratownikiem medycznym

Marcin Warszawski: Ile trwał najdłuższy dyżur, który pan pełnił?

Adam Piechnik: – Kilka lat temu najdłuższy dyżur, jaki miałem, to było 96 godzin, czyli 4 doby. To był okres wakacyjny, wtedy zawsze pracujemy więcej niż normalnie. Jeśli pracuję zwykle około 300 godzin miesięcznie, to w wakacje zdarza się, że 450-500. To wynika po prostu z tego, że działam jako firma. Jeśli więc w przyszłym miesiącu chcę mieć dwa tygodnie wolnego i pojechać gdzieś z rodziną, to nie będę wtedy zarabiał.