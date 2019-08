Reforma kodeksu postępowania karnego powstała w resorcie sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Parlament zaakceptował ją w sierpniu.

„Treść nowelizacji budzi poważne wątpliwości co do zgodności ze standardami, które ustanowiło prawo międzynarodowe. Ustawa pozwoli władzom na arbitralne pozbawienie wolności jednostki. napisało do Andrzeja Dudy 19 europejskich organizacji, które monitorują, czy w europejskich państwach przestrzegane są międzynarodowe standardy gwarantujące prawo do sprawiedliwego procesu. Zaapelowały do prezydenta o skierowanie ustawy do TK. Podobną prośbę wystosował rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. W poniedziałek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Duda podpisał ustawę.