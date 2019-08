W ubiegłym tygodniu do upublicznienia listy poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa wezwała Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ). "Wykonanie obowiązku wynikającego z wyroku jest sprawą wielkiej wagi i powinno nastąpić w najkrótszym możliwym terminie, do czego was wzywamy" - napisali przedstawiciele ENCJ.

Chodzi o prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał natychmiastowe opublikowanie list poparcia kandydatów do KRS. ENCJ zrzesza kilkadziesiąt rad sądowniczych z całej Europy.