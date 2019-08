„Treść nowelizacji budzi poważne wątpliwości co do zgodności ze standardami, które ustanowiło prawo międzynarodowe. Jako członkowie JUSTICIA zwracamy się do Pana Prezydenta, aby wyrazić nasze zaniepokojenie przyjętymi rozwiązaniami” – czytamy w liście wysłanym w środę do Andrzeja Dudy.

Podpisali go członkowie JUSTICIA European Rights Network. To koalicja organizacji pozarządowych z 17 państw Europy. Zrzesza 19 organizacji, m.in. Irlandzką Radę ds. Wolności Obywatelskich, brytyjski Statewatch czy szwedzkich Obrońców Praw Obywatelskich.