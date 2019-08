Formalnie miało to wyglądać w następujący sposób: SLD, Wiosna i Lewica Razem startują z list SLD. To najbezpieczniejsza opcja - partie omijają w ten sposób konieczność przekroczenia podwyższonego progu wyborczego. Podczas prezentacji sztabu wyborczego liderzy ogłosili, że komitet będzie się nazywał "KW Lewica". Miało to być możliwe dzięki zmianie skrótu SLD na "Lewica". SLD dokonało takiej zmiany w statucie i zgłosiło ją do sądu okręgowego, który prowadzi ewidencję partii politycznych.