„Celem postępowania przed Trybunałem jest przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją, a wykonanie orzeczeń, które zapadły, utrwaliłoby niekonstytucyjne rozumienie przepisów” – tak posłowie uzasadnili swój wniosek o zabezpieczenie. Pismo wpłynęło do TK 6 sierpnia, chociaż dotąd nie opublikowano go na stronach Trybunału. Pod wnioskiem, do którego dotarliśmy, widnieją podpisy 54 parlamentarzystów PiS. Liczą, że Trybunał Konstytucyjny wstrzyma wykonalność wyroków sądów nakazujących ujawnienie list poparcia do KRS, a także zamrozi niezakończone dotąd postępowania.