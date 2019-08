W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała cztery komitety wyborcze partyjne (Zgoda, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Odpowiedzialność oraz PiS), jeden koalicyjny (Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI) oraz jeden Komitet Wyborczy Wyborców (Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy).

Kilka komitetów wezwała do usunięcia wad we wnioskach o rejestrację. Dotyczy to: Lewicy, Narodowego Odrodzenia Polski oraz dwóch komitetów, które różni tylko użycie wykrzyknika: Bezpartyjnych Samorządowców oraz Bezpartyjnych Samorządowców!.