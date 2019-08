Na początku lipca krakowski prokurator Mariusz Krasoń, inicjator uchwały sprzeciwiającej się ograniczaniu niezależności śledczych, został delegowany. Z krakowskiej prokuratury regionalnej wysłano go do odległej o ponad 270 km Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki-Zachód. Było to połączone z faktyczną degradacją śledczego – w prokuratorskiej hierarchii spadł o dwa szczeble w dół. Na przeprowadzkę dostał weekend.



Kontrowersyjną decyzję podjął prokurator krajowy Bogdan Święczkowski bez zgody samego zainteresowanego.