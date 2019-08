2 ZDJĘCIA

Prokurator, który pierwszy oglądał ciało Dawida Kosteckiego, odkrył dwa maleńkie - jak po igle - nakłucia na szyi byłego boksera. Podejrzewał, że mógł zostać najpierw odurzony, a potem uduszony, tak by wyglądało to na samobójstwo. Podczas sekcji zwłok tych śladów nie zbadano. W 2012 r. Kostecki ujawnił aferę, której obyczajowe tropy prowadzą do najwyższych polityków PiS.