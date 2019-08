1 ZDJĘCIE Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. (Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta)

Sędzia SN Kamil Zaradkiewicz zakwestionował uprawnienia do orzekania tysięcy sędziów i wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zablokowanie niewygodnych dla władzy postępowań. - Rozpoznanie wniosku będzie nieuprawnioną ingerencją TK w działalność orzeczniczą Sądu Najwyższego - napisał do Trybunału RPO Adam Bodnar.