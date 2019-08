Kandydaturę minister Elżbiety Witek zgłosił na posiedzeniu Sejmu klub PiS, a przedstawiała ją poseł Lidia Burzyńska, mówiąc o „bogatym doświadczeniu życiowym i zawodowym”. Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska wystawiła obecną wicemarszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską, zaś kluby PSL i Kukiz’15 – Urszulę Pasławską. Wiadomo jednak było, że z racji bezwzględnej większości PiS nie mają szans.

Jednak prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polska potrzebuje marszałka, który nie będzie dzielił posłów, nakładał kar, za to będzie myślał w kategorii państwa, a nie partii – co stanowiło aluzję do stylu Kuchcińskiego, który jego zdaniem „już dawno powinien wylecieć” (ze strony PiS padły wtedy okrzyki „ZSL!”).