Prezes PiS pytany w czwartek przez PAP, czy w związku z rezygnacją Kuchcińskiego ze stanowiska marszałka Sejmu będzie on nadal kandydatem Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Sejmu, odpowiedział, że „oczywiście, że tak”. – Podda się weryfikacji wyborców i będzie to najbardziej demokratyczna metoda oceny jego osoby – stwierdził Kaczyński. Kuchciński ma startować z pierwszego miejsca w Krośnie.

Marszałek podaje się do dymisji

Rezygnacja Kuchcińskiego z funkcji marszałka jest związana z narastającym kryzysem wizerunkowym wokół nadużywania przez niego uprawnień do przelotów wojskowym transportem specjalnym o statusie HEAD.