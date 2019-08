Reforma Kodeksu postępowania karnego powstała w resorcie sprawiedliwości. Zakłada ponad setkę zmian, które mają przyspieszyć sprawy karne. W ubiegły piątek Senat przegłosował ustawę. W poniedziałek przekazano ją prezydentowi do podpisu. Senatorowie PiS zignorowali krytyczne uwagi, które do ustawy zgłosili eksperci Biura Legislacyjnego Senatu, Sądu Najwyższego czy obrońcy praw człowieka. Teraz Andrzejowi Dudzie zwraca na nie uwagę rzecznik praw obywatelskich.

„Ustawa zawiera szereg rozwiązań trafnych, ale również takie, które są nie do pogodzenia ze standardami, które Polska zobowiązała się przestrzegać, przystępując do umów i struktur międzynarodowych” – napisał w liście do prezydenta zastępca RPO Stanisław Trociuk.