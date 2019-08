Paweł Kukiz, ogłaszając wspólny start, stwierdził, że rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim, który okazał się absolutnie niezainteresowany rozmową na temat modyfikacji systemu wyborczego. Spotykał się też z Konfederacją, ale ocenił, że niektóre osoby na jej listach budzą wątpliwości. Wspominał, że po to, aby doszło do porozumienia z ludowcami, musiał przeżyć wewnętrzny przełom. – Trafiłem do Sejmu jako człowiek nabuzowany i antysystemowy, ale przekonałem się, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest człowiekiem przyzwoitym – stwierdził. W przeszłości mówił o PSL, że to „grupa przestępcza”, za co ostatnio przeprosił.