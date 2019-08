Donald Tusk jako premier dokonał 741 zamówień na loty. Odsiewając zamówienia anulowane, zostaje 520 lotów. Wykaz zamówień Tuska w czasie prawie 3 tys. dni jego urzędowania na stanowisku prezesa rady ministrów (30 listopada 2007- 23 października 2015) rzecznik PiS Radosław Fogiel spiął spinaczami. Teatralnym gestem zaprezentował go dziennikarzom.

- Donald Tusk jako premier odbył 281 lotów do Gdańska; odbył też szereg podróży do krajów atrakcyjnych turystycznie. Co do sensu politycznego tych wyjazdów można mieć pewne wątpliwości.