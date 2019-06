Treść autopoprawki nie jest jeszcze znana. O tym, co zakłada, wiemy wyłącznie z krótkiego komunikatu służb informacyjnych rządu. Wynika z niego, że przed Bożym Ciałem Rada Ministrów przyjęła i przekazała Sejmowi zmianę rządowej nowelizacji kodeksu karnego. – Jej treść zostanie opublikowana na sejmowej stronie – poinformował nas resort sprawiedliwości.

Wszystko wskazuje na to, że nowelizacja będzie nowelizacją nowelizacji, bo parlament dopiero co zaakceptował obszerną reformę kodeksu karnego przygotowaną w resorcie. W połowie czerwca Sejm bez głębszej analizy przegłosował drakońską zmianę kodeksu karnego, która zmienia filozofię karania przestępców. Po zmianach sądy mają karać surowiej i częściej wysyłać za kraty. By osiągnąć cel, resort sprawiedliwości rozszerza podstawowy wymiar kary więzienia z 15 do 30 lat i zaostrza sankcje za liczne przestępstwa. Jeden z zaostrzonych przepisów ma teraz zostać złagodzony autopoprawką.