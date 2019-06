Atak na rzecznika praw obywatelskich ma związek z komunikatem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Organizacja afiliowana przy RPO opublikowała go w środę. Dotyczy on sprawy zatrzymania Jakuba A. – 22-latka podejrzanego o zamordowanie 10-letniej Kristiny. Mężczyzna zakochany w jej matce uprowadził dziecko, wywiózł do lasu i tam zamordował. By odsunąć od siebie podejrzenia, upozorował zabójstwo na czyn pedofilski.

Według opinii KMPT zatrzymanie Jakuba A. – przy użyciu kajdanek zespolonych (skuwających jednocześnie ręce i nogi) i chwytów obezwładniających, wyprowadzenie go bez butów i w bieliźnie – miało charakter nieproporcjonalny, bo podejrzany nie stawiał oporu. W ocenie rzecznika zachowanie policji miało charakter pokazowy, bo zdjęcia z akcji zostały upowszechnione. Bodnar stwierdził, że „takie zachowanie narusza godność zatrzymanego”. Zwrócił uwagę, że wedle informacji podanych przez media przesłuchania odbywały się w nocy i bez udziału obrońcy.