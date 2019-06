M. (nie chce podawać nazwiska z obawy o bezpieczeństwo) przyjechał do Polski wraz z matką w 2009 roku, miał wtedy 21 lat. Obydwoje szybko dostali ochronę uzupełniającą. W decyzji wskazano, że w przeszłości doświadczył przemocy w Rosji. Był torturowany, rażony prądem, podwieszany za wykręcane ręce. W skutek przemocy M. cierpi na zespół stresu pourazowego, co potwierdzili lekarze. Powodem prześladowań był jego brat, który walczył o niepodległość Czeczenii. W republice rządzonej przez Ramzana Kadyrowa na porządku dziennym jest stosowanie tortur i innych form przemocy, w tym odpowiedzialności zbiorowej, wobec przeciwników reżimu.

Krótko po przyjeździe do Polski M. wyjechał do Belgii, a później do Niemiec i tam pracował jako kierowca. Założył rodzinę, ma żonę i troje dzieci. Do Polski przyjeżdżał regularnie, żeby przedłużyć kartę pobytu. Ale 30 stycznia br. został zatrzymany i umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców (SOC) w Przemyślu. Tego samego dnia otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu do Rosji. Z jakiego powodu? Bo wymagają tego względy obronności i bezpieczeństwa państwa. Oznacza to, że mógł zostać deportowany z Polski w każdej chwili. Akta jego sprawy utajniono, nie zna ich nawet pełnomocniczka M.