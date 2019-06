Zamieszanie było olbrzymie, bo do tego momentu w całym kraju działało 7706 takich szkół, w których uczyło się 1,1 mln uczniów.

Aż 3598 gimnazjów zlokalizowanych było na wsi – uczęszczało do nich około jednej trzeciej wszystkich gimnazjalistów. To właśnie tam najmocniej odczuwalna była reforma minister Anny Zalewskiej. Gminy wiejskie, które zwykle miały jedno zbiorcze gimnazjum, stopniowo zaczęły pozostawiać siódmo- i ósmoklasistów w małych podstawówkach.

To często oznaczało pogorszenie warunków nauki, bo wzrosła liczba tzw. nauczycieli objazdowych, którzy musieli uczyć w kilku placówkach, by zdobyć pełen etat. To nie tylko skomplikowało im życie, ale było też niekorzystne wychowawczo. Gimnazjaliści mieli utrudniony kontakt ze swoimi wychowawcami, w wielu szkołach ubyło zajęć dodatkowych, bo krążący nauczyciele nie mieli jak ich prowadzić.

Gimnazja zlikwidowano, choć specjaliści podkreślali, że mają znaczenie dla wyrównywania szans między uczniami, bo zwiększały mobilność społeczną i powodowały, że dzieci ze wsi trafiały zwykle do lepiej wyposażonych szkół, z lepszym poziomem. Dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych dodatkowy rok w takich placówkach (teraz edukacji ogólnej mamy już tylko osiem, a nie dziewięć lat) był szansą na rozwój. Według badaczy to wprowadzenie gimnazjów było jednym z powodów, dla których dystans między młodzieżą wiejską i miejską nie narastał, a nawet udało się go odrobinę zmniejszyć.