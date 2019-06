O edukacji w „Wyborczej” – najpierw w Poznaniu, później w dziale krajowym – piszę od 2011 r. Takiego roku szkolnego jak obecny nie przeżyłam. I chciałabym, by podobny nigdy więcej się nie powtórzył, choć mam poczucie, że może być jeszcze gorzej.

Po tych dziesięciu miesiącach czuję się trochę tak jak nauczyciele, z którymi kilka dni temu rozmawiałam o tym, dlaczego odchodzą z pracy. Wypluta. Ale właściwie nie powinnam narzekać, bo tylko opisywałam to, czego nauczyciele, uczniowie i ich rodzice doświadczali. A dla wielu był to koszmarny rok szkolny.

Przede wszystkim był to rok wielkich napięć. Siódmo- i ósmoklasiści, którzy nie poszli do zlikwidowanych przez PiS gimnazjów, uginali się pod ciężarem przeładowanych podstaw programowych. O ich dramatycznej sytuacji pisali rzecznicy: praw dziecka i obywatelski. Ich pozostanie w podstawówkach sprawiło, że młodsi koledzy i koleżanki często uczyli się w tłoku, na drugą zmianę, do późnych godzin popołudniowych. A starsi, z likwidowanych gimnazjów, wielokrotnie w ostatnich dwóch latach nauki zmieniali nauczycieli, bo ci uciekali z tonących okrętów, jakimi były te szkoły.