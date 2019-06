Justyna Suchecka: Dziwi pana, że strajk nauczycieli był tak duży i długi?

Mikołaj Herbst: – Skala mnie nie zdziwiła. Zaskoczyło mnie, że tak długo trwał, ale wynikało to z faktu, że związki zawodowe nie miały partnera po drugiej stronie. Rząd postanowił zagłodzić nauczycieli i było wiadomo, że jeśli przyjmie taką strategię, to w końcu uda mu się zdusić strajk.

To jednak pyrrusowe zwycięstwo: kosztem oświaty, nastawienia nauczycieli do pracy. Problemy zostały te same, za to spalono kilka mostów. Nauczyciele przekonali się, że nawet jeśli rząd podejmuje temat warunków pracy w szkole, to nie chodzi o poważną rozmowę, tylko o odwrócenie uwagi wyborców od ich postulatów.

Temat wyższego pensum został jednak wywołany. Z PiS płyną sygnały, że jeśli wygrają wybory, to będą działać w tej sprawie równie szybko jak przy likwidacji gimnazjów.

– Edukacja nie potrzebowała i nadal nie potrzebuje zmian w trybie rewolucyjnym, czym rządzący zdają się nie przejmować. Potrzebujemy spokojnej, niepolitycznej refleksji na temat tego, w jakim miejscu jest polska szkoła, kim jest nauczyciel, jakie zmiany czekają oświatę w skali globalnej, i to w perspektywie następnych 20-30 lat. A rozmowa o wynagrodzeniach, pensum i charakterze pracy nauczyciela musi być ważną częścią tych rozważań. Poziom refleksji wśród polityków jest płytki. Gdy pojawia się np. temat negatywnej selekcji do zawodu nauczyciela, która jest faktem, to staje się owa selekcja nie przedmiotem troski polityków, tylko argumentem, by zbić żądania płacowe. A przecież niskie wynagrodzenia są jednym z powodów tej negatywnej selekcji.