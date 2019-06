1 ZDJĘCIE Książka Léona Degrelle'a 'Wiek Hitlera' w jednej z księgarni w centrum Warszawy. (Rafał Wójcik)

Do prokuratury w Lublinie trafiło doniesienie w sprawie publicznego propagowania ustroju totalitarnego przez członków ONR. Ci na Twitterze uczcili rocznicę urodzin Leona Degrelle'a, oficera SS. Rafał Pankowski ze stowarzyszenia "Nigdy Więcej": - Jeśli nie jest to nawoływanie do faszyzmu, to co nim jest?