Piotr Osiecki to właściciel i były prezes największego w Polsce prywatnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Altus TFI. Prokuratura zarzuca mu wyrządzenie szkody GetBack poprzez sprzedanie mu po zawyżonej cenie spółki windykacyjnej EGB Investments w 2017 r. W tej transakcji prokuratorzy dopatrzyli się przekrętu. Miał polegać na sprzedaży spółki wartej ledwie 47 mln zł za 207 mln zł, przez co – zdaniem śledczych – wyprowadzono z GetBacku 160 mln zł. Ostatnio prokuratura postawiła Osieckiemu także kolejne zarzuty dotyczące oszustwa, polegającego na sprzedaży obligacji GetBacku przez Idea Bank, który nie miał licencji na taką działalność.

Pierwszy raz Osiecki siedział w areszcie od sierpnia do listopada 2018 r. Potem spędził miesiąc na wolności, bo Sąd Okręgowy w Warszawie zamienił mu areszt na 108 mln zł poręczenia i zakaz opuszczania kraju. Od stycznia znów był areszcie, mimo, że utrzymano wobec niego poręczenie i zakaz opuszczania kraju. Jego obrońcy przekonywali, że w sprawie aresztu doszło do błędu. Od kwietnia Osiecki znów jest poza aresztem. Aby wyjść na wolność, musiał dopłacić do kaucji dodatkowe 2 mln zł. W sumie poręczenie sięgnęło więc 110 mln zł.