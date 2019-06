- Mam nadzieję, że nie zakłada pan, by mój rząd był zainteresowany jak najmniejszymi wpływami do budżetu, bo to byłby absurd - mówił na posiedzeniu komisji ds. VAT były premier Donald Tusk. I pytał szefa komisji, jak ocenia obecną lukę VAT w wysokości 118 mld zł. - Ja nigdy nie wpadłbym, aby działanie premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego nazwać "grabieżą" - stwierdził.